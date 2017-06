Afghanistan beskylder Pakistan for Kabul-angrep 

– Angrepsplanen ble utarbeidet av Haqqani-nettverket som har samarbeidet direkte med Pakistansk etterretningstjeneste (ISI), heter det i en uttalelse fra Afghanistans sikkerhetsdirektorat

Haqqani-nettverket samarbeider tett med Taliban og er kjent for å bruke svært brutale metoder. Afghanske myndigheter har lenge anklaget Pakistan for å støtte og beskytte medlemmer av Haqqani og Taliban.

To vennskapskamper i cricket som skulle ha vært spilt mellom Afghanistan og Pakistan i sommer, er blitt avlyst av det afghanske cricketforbundet som følge av angrepet.

Ingen har foreløpig påtatt seg ansvaret for den massive tankbilbomben, som drepte minst 90 og såret over 460 i morgenrushet onsdag. En talsmann for Taliban har uttalt at gruppen ikke er innblandet.

Stor sorg

De fleste ofrene var sivile afghanere, blant dem barn. Fere afghanske sikkerhetsvakter ble også drept.

Sorgen og fortvilelsen blant alle dem som har mistet slektninger, venner og kolleger, er stor. Arbeidet med å identifisere ofrene er i gang, men noen av dem vil trolig aldri bli funnet på grunn av den særdeles kraftige eksplosjonen, opplyser talsmann for helsedepartementet, Mohammad Ismail Kawusi.

Sjefen for BBC i Afghanistan, Waheed Massoud, er blant dem som sørger. BBCs sjåfør Mohammed Nazir, firebarnsfar og familiens eneste forsørger, var blant de drepte.

– Ironien er at han overlevde flere tiår med krig, konflikt og fiendtlige omgivelser, for så å bli drept av en bombe i den mest sikrede enklaven i hjertet av Kabul, skriver Massoud på BBCs nettsider.

Angrepet beskrives som ett av de verste terrorangrepene siden de fleste utenlandske styrkene trakk seg ut av Afghanistan i 2014.

Fortsatt kan dødstallet komme til å stige ettersom det er funnet kroppsdeler som ikke hører sammen med noen av likene.

Tankbil nektet adgang

Etter hvert har det også kommet flere detaljer om tankbilen som fraktet den kraftige bomben. Ifølge politiet i Kabul forsøkte den å passere en politisperring ved den tyske ambassaden, men da den ikke fikk passere, snudde den og eksploderte midt i gata kort tid etter, opplyser politiets talsmann, Basir Mujahid, til nyhetsbyrået DPA.

Hvis sjåføren hadde lyktes med å komme gjennom politisperringen, ville han hatt tilgang til ikke bare den tyske ambassaden, men også amerikanske militærinstallasjoner, en port til presidentpalasset, den indiske og italienske ambassaden, samt NATOs hovedkvarter i Kabul og den amerikanske ambassaden i enden av veien.

Bomben førte til skader på både den tyske, franske, indiske, tyrkiske, japanske, egyptiske og bulgarske ambassaden.

