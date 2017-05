Trump kaster Parisavtalen ut i uvisshet 

«Jeg vil kunngjøre min beslutning om Parisavtalen i løpet av de nærmeste dagene. GJØR AMERIKA STORARTET IGJEN!» skrev Trump på Twitter onsdag.

Trolig har han allerede bestemt seg. Kilder i Det hvite hus opplyser til en rekke amerikanske medier at det er ventet at han vil trekke USA ut av avtalen. Det som gjenstår, er å få avklart nøyaktig hvordan det skal skje.

USA ligger dermed an til å havne i selskap med Syria og Nicaragua, de eneste landene i verden som ikke har undertegnet avtalen.

Globalt gjennombrudd

Det ble regnet som et gjennombrudd for globalt samarbeid da avtalen ble vedtatt i desember 2015. For første gang hadde verdenssamfunnet fått på plass en klimaavtale som stiller krav til så godt som alle.

Mange, både politikere og journalister, satt med klump i halsen da Frankrikes daværende utenriksminister Laurent Fabius banket igjennom enigheten med en liten grønn hammer.

FNs generalsekretær António Guterres ber nå verden om å slå ring om avtalen.

– Klimaendringene kan ikke fornektes. Klimaendringene kan ikke stoppes, advarer han.

EU står ved sine forpliktelser

EU vil stå ved sine forpliktelser uansett hva USA gjør. Det garanterer en høytstående EU-tjenestemann overfor NTB.

– Svaret er ja, sier kilden.

Trekker USA seg ut, blir det bare enda viktigere at EU og andre land står ved løftene sine, fastslår kilden videre. En annen EU-kilde opplyser at ingen andre land har signalisert overfor EU at de planlegger å følge etter Trump hvis han trekker USA ut av avtalen.

Statsminister Erna Solberg (H) har tidligere bekreftet overfor NTB at Norge vil stå ved Parisavtalen uansett hva USA gjør.

Flere alternativer

Ifølge nyhetsnettstedet Axios har Trump satt Scott Pruitt, sjefen i USAs miljødirektorat EPA, til å lede et utvalg som skal utarbeide detaljer om hvordan USA skal trekke seg fra avtalen.

Det ene mulige alternativet er at USA offisielt trekker seg ut av Parisavtalen. Det er en prosess som vil ta mer enn tre år. Grunnen er at det ikke er lov å melde seg ut før tre år etter at avtalen har trådt i kraft. I tillegg går det ett år fra man kunngjør utmeldingen, til man formelt trer ut av avtalen.

Et annet alternativ er at USA melder seg helt ut av FNs klimakonvensjon (UNFCCC). Det er et mer ekstremt grep, men USA vil på den måten kunne forlate avtalen på bare ett år.

Det foreligger så langt ingen bekreftede opplysninger om hva Trump har bestemt seg for å gjøre.

Trosser verden

Trump vil trosse et stort flertall i USAs befolkning og flere nære medarbeidere hvis han trekker USA ut av avtalen. Men han vil også oppfylle et av sine valgløfter.

Før Trump ble president, lovet han å «kansellere» Parisavtalen. Han har avfeid klimaforskning som både «svindel» og «bullshit».

Miljøorganisasjoner mener Trump vil isolere seg fra resten av verden hvis han trekker USA ut.

– USAs president er den eneste statslederen i verden som gir regelrett blanke i hva vitenskapen om jordas klima sier, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.