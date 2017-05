Terroranklaget asylsøker blir løslatt i Tyskland

Tysk politi opplyser at det ikke er funnet tilstrekkelig med beviser for å kunne sikte 17-åringen, som har tilhold på et asylmottak i Gerswalde, 100 kilometer nordøst for Berlin.

Bakgrunnen for pågripelsen var en WhatsApp-melding han sendte til sin mor, der han tok farvel og skrev at han ville vie seg til jihad, hellig krig.

17-åringen har gjennomgått lange avhør og politiet har også undersøkt mobiltelefonen og nettbrettet hans, men uten å finne beviser for at han planla noe terrorangrep.

