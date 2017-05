SOHR: Amaqs grunnlegger drept i flyangrep

Ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble Rayan Mashaal, som også var kjent under navnet Baraaa Kadek, drept i et flyangrep mot den IS-kontrollerte byen Mayadeen mandag.

Flere andre syriske aktivister har i sosiale medier meldt at Mashaal er drept, og det samme har broren hans gjort på Facebook.

Ifølge syriske opposisjonelle har Mashaal lenge vært en sentral skikkelse i IS' propagandavirksomhet, med base i Raqqa.

For fire måneder siden skal han ha flyktet til Mayadeen nær grensa til Irak, der han skal ha blitt drept i et flyangrep, sammen med datteren sin.

Amaq ble grunnlagt i 2014, omtales til tider som et nyhetsbyrå, men formidler kunngjøringer og videoer fra IS via en kryptert telefonapp.

