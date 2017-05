Ny måling gir sjokkresultat for Theresa May

De konservative kommer til å tape 20 seter, mens opposisjonspartiet Labour vinner 30, viser målingen gjort av YouGov, skriver The Times.

Skulle målingen slå til, vil de konservative få 310 seter i valget, mot 330 ved forrige valg, mens Labour vil få 257 seter, opp fra 229 seter. Underhuset har 650 representanter, så det er nødvendig med 326 seter for å få rent flertall.

Med det britiske valgsystemet er det vanskelig å omgjøre oppslutningen nasjonalt til antall seter i Underhuset. Det blir derfor også understreket at målingen har en stor feilmargin, og at tallet på seter for de konservative kan ligge et sted mellom 345 og 274, skriver The Times.

Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo understreker også at det er viktig å ikke å sette for stor lit til meningsmålingen.

– Mye tyder på at Labour har vind i seilene, men når ting er i bevegelse som nå, øker feilmarginen. Så jeg tror vi skal se dette lit an, sier Bratberg til NTB.

En rekke meningsmålinger de siste dagene viser at gapet mellom Labour og de konservative krymper, men de konservatives ledelse varierer med mellom 5 og 14 prosentpoeng.

