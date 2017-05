Miljøaktivist ser oppside ved konfrontasjon om Parisavtalen 

Onsdag ettermiddag meldte nyhetsnettstedet Axios at Trump har bestemt seg for å trekke USA ut av Parisavtalen. Opplysningen er ikke offisielt bekreftet.

Men selv om det skulle stemme, er det ikke utelukkende negativt, mener Wendel Trio, direktør i CAN Europe, en paraplyorganisasjon for europeiske miljøorganisasjoner.

– Jeg er faktisk ganske positivt innstilt. De siste to årene har vi ikke sett stats- og regjeringssjefer gå så sterkt til forsvar for Parisavtalen som nå, sier Trio til NTB.

Han påpeker at for eksempel EUs ledere igjen og igjen har understreket hvor viktig Parisavtalen er for dem.

– Det ville ikke ha skjedd uten Trump, sier Trio.

– Jeg mener den konfrontasjonen som finner sted nå, gjør at politiske ledere tvinges til å forsvare klimainnsatsen på en enda sterkere måte enn før, sier han.

