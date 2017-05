Macron forsvarer ministre som anklages for økonomisk snusk

Macron uttalte onsdag at det bare er rettsvesenet, og ikke mediene, som kan avgjøre hvorvidt de to ministrene bør siktes.

Ministeren for territoriell samling, Richard Ferrand, er mistenkt for å ha sørget for at kjæresten hans tjente på en eiendomstransaksjon.

Europa-minister Marielle de Sarnez er en av flere franske politikere som er under etterforskning for å ha fått EU-parlamentet til å betale for assistenter, som ikke jobbet med europeisk politikk.

