Guterres har invitert Kypros-rivaler til New York

Guterres ser fram til å ønske lederne velkommen, ifølge FNs talsmann på Kypros, Aleem Siddique.

Søndagens møte tar sikte på en gjennomgang av statusen i forhandlingene som nå står stille, sier en talsmann for den greskkypriotiske regjeringen, Nicos Christodoulides.

Fredssamtalene ble gjenopptatt for drøyt to uker siden etter to måneders stopp.

FNs spesialutsending Espen Barth Eide har møtt den tyrkisk-kypriotiske og den gresk-kypriotiske lederen hver for seg, men så i forrige uke ingen grunn til å fortsette fredssamtalene på Kypros.

Kypros ble delt i 1974 da Tyrkia invaderte nordsiden av øya etter et kupp utført av tilhengere av union med Hellas. Fredssamtalene har pågått siden 2015.

