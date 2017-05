Flynn leverer nye dokumenter om Russland-innblanding

Flynn måtte trekke seg som nasjonal sikkerhetsrådgiver etter avsløringene om at han løy til visepresident Mike Pence om at han hadde hatt fem samtaler med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak.

Granskningskomiteen i Senatet etterforsker for tiden påstandene om at Russland skal ha forsøkt å påvirke utfallet av presidentvalget i fjor, og i den forbindelse skal Flynn levere inn dokumenter som kan kaste lys over saken.

U-sving

En kilde nær Flynn sier at Flynn neste uke skal overlevere materiale knyttet til to av hans selskaper i tillegg til personlige papirer som komiteen etterspurte tidligere i mai. Dokumentene vil komme i flere omganger.

Den pensjonerte generalen har tidligere nektet å etterkomme en tidligere forespørsel fra 28. april. Han henviste da til den grunnlovsfestede retten til å ikke gi opplysninger som kan føre til at en selv risikerer straff. At han nå gjør helomvending i saken skyldes ifølge hans advokat at den forrige forespørselen ba om mye mer materiale enn den siste.

Flynn har tidligere sagt at han er villig til å samarbeide, men bare hvis han får en garanti for at han ikke blir stilt til rettslig ansvar for det han eventuelt sier. Så langt har amerikanske myndigheter avvist dette kravet.

24 dager

Da Flynn fikk sparken i midten av februar hadde han kun hatt jobben som nasjonal sikkerhetsrådgiver for presidenten i 24 dager. Det hadde da kommet fram at han ikke hadde fortalt visepresident Pence at han og den russiske ambassadøren i USA hadde pratet om USAs sanksjoner mot Russland. Flynn hadde også villedet Pence og andre om hva han hadde gjort.

Da samtalene først ble kjent, avviste Flynn at sanksjonene hadde vært drøftet. Da flere kilder hevdet det motsatte, trakk Flynn utsagnet sitt.

Ifølge anonyme kilder skal tidligere president Barack Obama, som selv sa opp Flynn som leder for den føderale etterretningstjenesten DIA, ha advart Trump mot å ansette Flynn.

(©NTB)