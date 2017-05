Ekssoldat ønsket å bli skutt på flyplass

Ingen ble skadd og ingen skudd avfyrt, men i tre timer hersket kaos og forvirring blant reisende og andre i nærheten av den internasjonale flyplassen ved Orlando i Florida.

Første melding om situasjonen kom tirsdag klokken 19.24, da en bevæpnet mann ble observert ved leiebilskrankene i terminal A. Området rundt ble avsperret, deretter hele terminalen. Orlando-politiet oppgir i ettertid at de innkalte en spesialforhandler.

– Mistenkte siktet på betjentene og sa «skyt meg, skyt meg!» Vår forhandler gjorde en fenomenal jobb, snakket med mannen i to timer og fikk ham til slutt til å overgi seg, sier politisjef John Mina i Orlando på en pressekonferanse etter hendelsen.

Ubalanse

Tidligere spesialsoldat Michael Wayne Pettigrew (26) var ifølge politiet i psykisk ubalanse da de ankom. Han vil bli undersøkt av helsepersonell og tiltalt for handlingene sine.

Situasjonen beskrives som surrealistisk av dem som var der. Vitner sier til avisen Orlando Sentinel at folk gjemte seg i området rundt der mannen sto og skrek ved skrankene for leiebiler, med politiet rundt seg, og siktet på politiet og seg selv med det som så ut som et skytevåpen.

Fort normalt

Meldinger på sosiale medier, beskjed fra politiet om at tilreisende måtte bli sittende i bilene sine, samt stort politioppbud med væpnet mannskap førte til mer usikkerhet.

Mens flyplassledelsen sa at politiaksjonen ville ha liten innvirkning på flytrafikken, ble alle innfartsårer til flyplassen er stengt, og passasjerer bekymret seg for å ikke komme fram i tide. Etter aksjonen gikk trafikken som normalt på og rundt flyplassen.

