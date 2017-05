Duterte spilte Lewinsky-kortet mot Chelsea Clinton

Chelsea Clinton har kalt Duterte «en morderisk kjeltring som ikke har respekt for menneskerettighetene». Hun formulerte seg slik etter at Duterte hadde sagt at han er villig til å gå i fengsel for sine soldater som bekjemper islamske opprørere hvis de voldtar kvinner.

– Voldtekt er ikke noe å spøke med, skrev Chelsea Clinton på Twitter.

– Jeg spøkte ikke. Jeg var sarkastisk. Hør på talen, sa Duterte onsdag.

– Jeg sier til henne: Da din far, som var USAs president, knullet Lewinsky og damene i Det hvite hus, hva følte du da? Slo du tilbake mot din far?

Det var etter skandalen i 1998 at det ble reist riksrettssak mot daværende president Bill Clinton for å lyve om forholdet han hadde hatt med praktikanten Monica Lewinsky i Det hvite hus. Han ble senere frikjent for anklagene.

