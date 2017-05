Corbyn deltar likevel i TV-debatt

Interessen for debatten har vært lav i og med at både Corbyn og May tidligere har sagt at de ikke vil delta i slike debatter.

At Corbyn nå plutselig sier at han skal delta i BBC-debatten klokka 20 onsdag, kan tolkes som et forsøk på å utnytte den framgangen han har hatt i meningsmålingene de siste ukene.

Nå utfordrer han statsminister Theresa May til å delta.

– Vi må gi folk sjansen til å høre fra partilederne før de stemmer. Å nekte å møte meg i kveld, vil være nok et tegn på Theresa Mays svakhet, ikke styrke, sier Corbyn.

May forsvarer sitt valg om ikke å delta i TV-debatter foran neste ukes valg.

– Jeg tror debatter der politikere kun kjekler seg imellom, gjør lite for valgprosessen, sier hun og legger til:

– Jeg tror mer på å komme ut og møte velgere og høre fra dem direkte.

