Amnesty: Frankrike forbyr fredelige protester

I en rapport Amnesty International legger fram onsdag hevdes det at sikkerhetsmyndighetene i Frankrike i terrorbekjempelsens navn har tøyd grensene for hva som kan forbys, hvem som kan overvåkes og hva de kan foreta seg uten rettslig grunnlag. Ifølge organisasjonen har myndighetene utstedt 155 forbud mot ulike samlinger av folk og vedtatt 639 forbud mot at enkeltindivider får delta i demonstrasjoner.

Tiltakene ble innført etter angrepene i Paris i november 2015, der 130 personer ble drept. Etter det har sikkerhetsmyndighetene fått overvåke mistenkte, gjennomføre ransakelser uten en rettsordre, sette mistenkte i husarrest og forby samlinger av folk på offentlige steder.

– Unntakstilstanden i Frankrike har allerede blitt fornyet fem ganger. Nå har Emmanuel Macron sagt at unntakstilstanden skal fornyes for sjette gang, hvilket er et bekymringsfull åpningstrekk fra den nyvalgte presidenten. Under valgkampen lovte han å beskytte retten til å protestere og stå opp for meningene sine, uttaler Amnesty International i Norge til NTB.

(©NTB)