– Aktivist pågrepet i Kina etter å ha gransket Ivanka Trumps leverandør 

Aktivisten Hua Haifeng skal ha blitt pågrepet i provinsen Juangxi, mistenkt for å ha brukt ulovlig avlyttingsutstyr. To andre aktivister har vært savnet siden søndag, opplyser China labor Watch, som er basert i New York.

Alle tre har undersøkt arbeidsforholdene hos et selskap som produserer sko for Ivanka Trumps merkevare.

Ivanka Trump er datteren til president Donald Trump og også hans rådgiver.

China Labor Watch ber nå både presidenten og datteren om å presse på for at de tre aktivistene blir satt fri.

Leder Li Qiang sier at organisasjonen har drevet med lignende undersøkelser i 17 år, men aldri hatt noe problemer

– Men det er første gang vi undersøker Ivanka Trump, så dette kan godt vært knyttet til at det er dette merket, sier han.

Det har vært bekymring for hvorvidt Trump-familiens økonomiske interesser i land som Kina vil føre til at Trump-administrasjonen får et mer grumsete forhold til menneskerettigheter rundt omkring i verden.

