Trump i ordkrig med Tyskland

Tysklands statsminister Angela Merkel satte ord på europeiske lederes skepsis til Trump, da hun i et intervju etter G7-møtet på Sicilia konstaterte at Europa og USA nå er i ferd med å gli fra hverandre.

– Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel. Tirsdag gjentok hun dette.

– De transatlantiske båndene er viktige for oss, men den nåværende situasjonen gir oss grunnlag for å legge framtiden i våre egne hender, sa hun.

Kortsiktig politikk

Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel har fulgt opp og anklager Trump for å føre en kortsiktig politikk som svekker Vesten og Europa.

De tyske sosialdemokratenes leder Martin Schulz anklaget tirsdag Trump for å undergrave fredelig internasjonalt samarbeid som bygger på gjensidig respekt og toleranse.

– Man må stå opp mot en slik mann og hans ideologi om gjenopprustning, sa Schultz tirsdag.

Twitter-salve

Trump lot ikke kritikken fra de tyske lederne passere og fyrte tirsdag av en Twitter-salve i retur.

– Vi har et massivt handelsunderskudd med Tyskland, og de betaler langt mindre for NATO og militæret enn de burde. Veldig dårlig for USA. Dette skal det bli en endring på, lød hans svar.

Frontalangrep

Bakgrunnen for ordkrigen er blant annet Trumps uttalelser under NATO-toppmøtet og G7-møtet i forrige uke.

Trump gikk til frontalangrep mot sine allierte og anklaget dem for å skylde «massive pengesummer» til forsvarsalliansen.

At han ikke nevnte solidaritetsprinsippet som NATO bygger på, at medlemslandene skal komme hverandre til unnsetning når det trengs, ble også lagt merke til blant europeiske ledere.

Trump vakte også en viss undring da han tok til orde for at kamp mot innvandring må være ett av to hovedmål for NATO i framtida, sammen med kamp mot terrorisme.

– Tusener på tusener av mennesker strømmer inn i landene våre og sprer seg utover. I mange tilfeller har vi ingen anelse om hvem de er. Vi må være harde, vi må være sterke og vi må være årvåkne, sa han.

Ekstremt problematisk

Under søndagens G7-møte på Sicilia nektet Trump som eneste statsleder å slutte opp om Parisavtalen, som han i valgkampen truet med å trekke USA fra.

– Det er ekstremt problematisk, for ikke å si svært utilfredsstillende, at G7-toppmøtet ikke kunne bli enige om formuleringer om klimaendringer, sa Merkel i en kommentar til dette.

Trump er heller ikke i takt med de øvrige lederne når det gjelder frihandel, men holder fast ved sitt løfte om å sette «Amerika først».

Fundamentalt uenig

Selv om tyske ledere har stilt seg fremst i rekken av kritikere de siste dagene, har andre europeiske ledere sluttet seg til.

Italias statsminister Paolo Gentiloni gjorde det tirsdag klart at han deler Merkels syn på Trump og hans politikk.

– Vi kan ikke nekte for at vi har fundamentalt ulike prioriteringer, slik som klima, sa Gentiloni.

(©NTB)