Trump: Tysk politikk er «veldig dårlig» for USA

– Vi har et massivt handelsunderskudd med Tyskland og de betaler mye mindre enn de burde for NATO og militæret. Veldig dårlig for USA. Dette skal endres, skriver USAs president Donald Trump på Twitter.

– Europa må hevde seg

Meldingen kom kort tid etter at Tysklands statsminister Angela Merkel på en pressekonferanse i Berlin understreket at Europa må hevde seg som en viktig brikke i verdenssammenheng.

– De transatlantiske båndene er viktige for oss, men den nåværende situasjonen gir oss grunnlag for å legge framtiden i våre egne hender, sa hun på en pressekonferanse sammen med Indias statsminister Narendra Modi, som var på besøk i Berlin tirsdag.

Dårlig stemning etter toppmøter

Utspillene kommer kun én uke etter at de to lederne møttes under NATO-toppmøtet i Brussel og G7-møtet på Sicilia. Trump er i etterkant kritisert for at han utelot å nevne NATOs artikkel 5, som fastslår at et angrep på et medlemsland i alliansen, er et angrep på hele alliansen. Merkel kommenterte den manglende soliditetserklæringen i München søndag:

– Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene.

Den amerikanske presidenten fikk også sitt pass påskrevet av Tysklands utenriksminister mandag. Sigmar Gabriel beskylder Trump for å føre en kortsiktig politikk som svekker verden og skader Europa.

Trump, på sin side, har flere ganger kritisert USAs handelsunderskudd til Tyskland og truer med å øke skattene på tyske bilprodusenter som selger biler som er produsert andre steder enn i USA. Han har også stemplet Merkels innvandringspolitikk som «en katastrofal feiltakelse».

