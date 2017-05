Sveriges økonomi svakere enn ventet

Økningen var på 2,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2016, ifølge Statistiska centralbyrån (SCB). Ifølge Reuters hadde økonomene i snitt ventet en gjennomsnittlig økning på 2,7 prosent på årsbasis, og disse tallene er dermed svakere enn forventet.

I årets første kvartal sank det offentlige forbruket og eksporten med 0,2 prosent, og importen med 0,9 prosent. Husholdningens forbruk økte derimot med 0,5 prosent i samme periode.

Ifølge sjeføkonom i Nordea, Annika Winsth, er dette er et lavt BNP-tall.

– Det er tjenesteeksporten og det offentlige forbruket som overrasker, sier Winsth, men understreker at økonomien fortsatt er sterk, og at det ikke er grunn til å bekymre seg over tallene.

Swedbanks sjeføkonom Anna Breman forteller at det er tilfeldige faktorer som har dempet tilveksten i første kvartal. Hun understreker at importen er ganske høy i perioden, som er på linje med at investeringene er høye.

– Ser man stort på tallene oppdager man at investeringene er veldig gode, spesielt på bolig og i næringslivet.

