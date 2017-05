Spanske taxisjåfører demonstrerer mot Uber

Tirsdag var det ingen taxier i kø som ventet reisende på vei ut av ankomsthallene i Madrid og Barcelona. De spanske taxisjåførene streiker i protest mot private selskaper som Uber og spanske Cabify.

Fagforeningene hevder at de private selskapene gir blaffen i en lov som sier at det kun kan være én bil fra private selskaper per 30 drosjer.

Uber sier i en uttalelse at de respekterer sjåførenes streik, med at det er drosjesektoren som må moderniseres.

Streiken er planlagt å vare fra 06 til 18 i Madrid, mens sjåførene i Barcelona skal streike fram til midnatt. I Madrid skal de streikende avholde en demonstrasjon klokken 12.

