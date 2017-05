Politimann sparket over to år etter at han skjøt tolvåring på lekeplass i USA

Tamir Rice lekte i en park da politibetjentene Timothy Loehmann og Frank Garmback kom kjørende i en patruljebil. Patruljen rykket ut til et nødanrop om en gutt som viftet med et skytevåpen. Tipseren hadde opplyst at våpenet trolig var en leke, men den beskjeden fikk ikke politibetjentene.

En overvåkingsvideo har vist at Loehmann skjøt Rice to ganger under tre sekunder etter at de ankom stedet, etter at tolvåringen tilsynelatende grep etter lekepistolen han hadde i bukselinningen.

Loehmann fikk ikke sparken på grunn av skytingen, men fordi han løy i jobbsøknaden han i sin tid leverte til Cleveland-politiet. Det opplyser byens politisjef Calvin Williams tirsdag.

En storjury avviste i kjølvannet av drapet å reise tiltale mot Loehmann eller Garmback, og myndighetene i byen sier de ikke har funnet bevis for at noen av dem brøt politiets prosedyrer.

Drapet på Tamir Rice vakte sterke reaksjoner i USA. Saken føyde seg inn i rekken av episoder der amerikansk politi skjøt ubevæpnede svarte menn, til landsomfattende protester.

