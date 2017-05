Panamas eksdiktator Noriega er død

Noriega døde mandag kveld på et sykehus i Panama by, der han hadde gjennomgått en hjernesvulstoperasjon tidligere i år.

Dermed er et liv som først alliert og siden fiende av USA over. Et liv som inneholdt ambisiøs klatring til maktens høyeste tinder, og et fall som endte med utleveringer og strenge dommer i tre forskjellige land.

Landets nåværende president, Juan Carlos Varela, bekreftet tirsdag dødsfallet.

– Manuel A. Noriegas død avslutter et kapittel i vår historie, skriver Varela i en Twitter-melding.

Etterretningsoffiser

Den tidligere etterretningsoffiseren jobbet tett med amerikanske CIA i flere tiår fram til hans fall på slutten av 1980-tallet. Mens han fôret amerikanerne med informasjon, fungerte han som kanal for våpen og penger fra USA til å slå ned opprør flere steder i Mellom- og Sør-Amerika.

USA så gjennom fingrene med at han drev med narkotikasmugling på si, og at han hadde nære forbindelser med blant annet Medellin-kartellet til Pablo Escobar.

I 1983 tok han over som Panamas militære leder og forfremmet seg selv til firestjerners general. Rollen gjorde ham i praksis, om enn ikke formelt, til landets statsoverhode. Han gikk tilbake på en avtale om å gjøre sin militære forgjenger til president og styrket grepet om makten i det mellomamerikanske landet.

Støtte og konflikt

Selv om han insisterte på at han førte en nøytral politikk, la han samtidig til rette for amerikansk støtte til geriljagrupper i nabolandet Nicaragua. Etter at han annullerte et valgresultat i 1989 og satte inn en av sine støttespillere som fungerende president i stedet for den kandidaten USA anerkjente som vinner, gikk det bratt nedover med forholdet til amerikanerne.

USA innførte økonomiske sanksjoner og fortsatte presset på Noriega, som Ronald Reagan allerede flere år tidligere hadde bedt om å gå av.

Invasjon og utlevering

USA forsterket også sitt militære nærvær i Panamakanalen, og 15. desember 1989 erklærte nasjonalforsamlingen i Panama at det eksisterte en krigstilstand mellom de to landene. Fem dager senere invaderte USA Panama.

Noriega ble pågrepet og ført til USA. Der ble han stilt for retten og tiltalt for blant annet narkotikasmugling og hvitvasking av penger.

I 2010 ble han utlevert til Frankrike og dømt for hvitvasking, og i 2011 ble han utlevert til hjemlandet, hvor han ble dømt for forsvinningene til politiske motstandere mens han satt ved makten.

Han sonet tre dommer på 20 år i Panama da han døde. (©NTB)

