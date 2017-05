Ny utsettelse for nedrustningen i Colombia

President Juan Manuel Santos bekreftet utsettelsen mandag og insisterte på at forsinkelsen ikke på noen måte endrer regjeringen og FARCs bestemte avgjørelse om å overholde fredsavtalen dem imellom. Avtalen ble signert i november i fjor.

Ifølge Santos utsettes fristen i samråd med FN og FARC. Demobiliseringssonene vil forlenges med to måneder, som betyr at geriljamedlemmene har 60 dager på seg til å gå over til å leve sivile liv. Rundt 7.000 FARC-medlemmer har 26 plasser i landet der de kan levere inn våpen og forberede seg på å gå over til å være en politisk organisasjon, i henhold til fredsavtalen.

– Den ekstra tiden vil gi oss muligheten til å avslutt prosessen med å få dem over i sivile liv uten våpen, sier Santos.

De første 12 medlemmene av FARC-geriljaen i Colombia leverte inn sine våpen 12. mai, i det som betegnes som «individuell nedrustning». Avvæpningen foregår med FN-observatører til stede.

FARC og regjeringen forhandlet i flere år for å komme fram til avtalen. Over 220.000 mennesker er drept i den over 50 år lange borgerkrigen, og 6 millioner er drevet på flukt.

