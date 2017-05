Nord-Korea: Oppskytingen var vellykket

Det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA tirsdag, et døgn etter at en kortdistanse Scud-rakett ble skutt opp og landet i Japanhavet, innenfor Japans økonomiske sone. Hensikten skal ha vært å teste et våpen som med stor nøyaktighet kan treffe et utvalgt mål.

– Den ballistiske raketten fløy mot himmelen i øst der dagen brøt gjennom og traff riktig på et planlagt mål, heter det i meldingen.

Fornøyd leder

Missilet skal ha fulgt planlagt bane, og tilbakela 450 kilometer. Nord-Koreas leder Kim Jong-un skal selv ha overvåket testen mandag.

– Når nyheten om vår viktige seier kringkastes burde yankeene bli svært bekymret, og gangsterne i Sør-Koreas hær av nikkedukker vil bli stadig mer motløse, sier Kim ifølge meldingen fra KCNA.

Oppskytingen var Nord-Koreas 12 av denne typen hittil i år og den tredje i mai måned. Handlingen fordømmes av nabolandene Sør-Korea og Japan, samt USA, som igjen truer med mot reaksjoner. Nord-Korea ser imidlertid fremdeles ikke ut til å la seg affisere av truslene.

Kina ber om dialog

Tidligere i mai uttalte FN at strengere sanksjoner mot Nord-Korea er på trappene og at alle land vil presses til å implementere disse. Som Nord-Koreas nærmeste allierte uttalte Kina at det heller vil prioritere for dialog, heller enn sanksjoner. Mandag ba Kina igjen om dialog, mens USAs president uttalte at Nord-Korea med denne siste oppskytingen viste mangel på respekt for Kina.

USA har tidligere sagt at de er villige til å sette seg ved forhandlingsbordet, men kun hvis Nord-Korea holder opp med tester av kjernefysiske våpen og raketter.

(©NTB)