Minst 58 båtflyktninger druknet i Middelhavet sist uke

Rundt 10.000 mennesker ble i løpet av fire dager sist uke berget utenfor kysten av Libya i store redningsoperasjoner. Samtidig ble likene av 50 mennesker hentet opp etter at de enten druknet på sjøen eller ble knust og kvalt på bunnen av skrøpelige båter. Det opplyser FNs høykommissær for menneskerettigheter (UNHCR) tirsdag.

I tillegg fant den libyske kystvakten forrige uke sju lik i nærheten av en gummibåt som lufta hadde gått ut av. Nesten 80 overlevende klamret seg desperat til den samme båten.

I en annen hendelse fant den tunisiske kystvakten en død kvinne og 126 overlevende i en båt som hadde drevet rundt på havet i to dager.

Men mange mennesker er fortsatt savnet i Middelhavet siden forrige uke, ifølge øyevitner.

Angrepet av væpnede menn

Migranter som ble berget av egyptiske fiskere og brakt til den søritalienske byen Crotone, har fortalt til UNHCR at minst 82 av deres medpassasjerer forsvant da gummibåten deres falt sammen etter bare noen timer på sjøen.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) opplyser at bergede båtflyktninger som ankom Sicilia mandag, har fortalt at titalls mennesker er savnet etter lignende hendelser.

Andre migranter har sagt at de ble angrepet til sjøs av væpnede menn som stjal alt de hadde, inkludert båtens motor, mens mange ble skutt og såret, opplyser UNHCR.

Over 3.200 ofre

De siste dødsfallene innebærer at 1.481 flyktninger og migranter har mistet livet så langt i år, mens ytterligere 1.720 er savnet, ifølge tall fra IOM og UNHCR.

På samme tid i fjor hadde de to organisasjonene registrert rundt 2.500 ofre.

Konfliktherjede Libya har lenge vært utgangspunkt for krigsflyktninger og migranter som legger ut på havet i håp om et bedre liv i Europa.

