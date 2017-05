Elleve gisler satt fri i Afghanistan 

Gislene er afghanske statsborgere, hvorav to er soldater, fire politibetjenter og resten sivile. Gislene har vært fanget i fire måneder i et fengsel i en landsby kontrollert av Taliban, opplyste Polens forsvarsminister, Antoni Macierewicz, under en pressekonferanse tirsdag.

Macierewicz mener at operasjonen viser at de afghanske styrkene er godt trente og i stand til å «bekjempe terrorister».

Polen har rundt 200 soldater på et NATO-oppdrag i baser over hele Afghanistan. Ifølge forsvarsministeren har den polske spesialstyrken kun hjulpet til under forberedelsene av operasjonen, mens de afghanske styrkene har utført selve aksjonen. Under operasjonen ble det også gjennomført amerikanske luftangrep.

(©NTB)