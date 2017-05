Den lille havfrue er blitt rød

– Jeg kan si så mye at hun i hvert fall ikke er bronsefarget lenger, sier operasjonsleder Thomas Tarpgaard ved Københavns Politi.

– Det var faktisk Ekstra Bladet som ringte inn og anmeldte det. Så kjører vi dit, og Den lille havfrue er ganske riktig malt rød, sier han til Ritzau.

Politiet fikk meldingen klokka 6.30 tirsdag morgen. Hvor lenge rødmalingen har vært der er uvisst, men den verdensberømte havfruen er etter alt å dømme blitt malt i løpet av natten.

Miljøaktivister?

Foran statuen er det skrevet med rødt: «Denmark defend the whales of the Faroe Islands» (Danmark beskytt Færøyenes hvaler).

Saken skal nå etterforskes, og havfruen skal rengjøres. Københavns kommune opplyser til Ekstra Bladet at statuen forventes å få tilbake sin normale farge i løpet av dagen.

Ennå er motivet for malingen ukjent, og ingen har påtatt seg ansvaret for hærverket, men operasjonsleder Tarpgaard har en teori.

– Det er antakeligvis politisk motivert. Det pleier det jo å være, sier han.

Lemlestet

Skulpturen Den lille havfrue fylte 100 år i 2013 og står plassert ved havnestrekningen Langelinie på Østerbro. Hun er inspirert av den store danske dikteren H.C. Andersens eventyr med samme navn. Hun har vært utsatt for hærverk flere ganger tidligere, blant annet i 2006 da hun ble sprayet med rosa maling og tallet 69. Det var etter at ungdomshuset på Nørrebro i Jagtvej 69 ble revet.

Hun er også blitt utstyrt med nisselue, burka og landslagstrøyene til både Norge og Sverige. Og hun er blitt grovt lemlestet flere ganger, blant annet fikk hun skåret hodet av både i 1964 og 1998. Den første gangen ble det aldri funnet igjen, og en kunstner hevdet senere i sine memoarer at det var han som skar av hodet og kastet det i en innsjø.

Den andre gangen var det på plass etter noen dager.

(©NTB)