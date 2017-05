Danmark har utlevert korrupsjonsanklaget sørkoreaner

Chung Yoo-ra er var internasjonalt etterlyst og ble pågrepet i en Aalborg-forstad 1. januar. Hun er datteren til tidligere president Park Geun-hyes nære venninne Choi Soon-sil. Sørkoreanske myndigheter anklager 20-åringen blant annet for medvirkning til økonomisk kriminalitet og eksamensfusk.

Hun avviser alle anklager og gikk rettens vei for å stanse utleveringen til hjemlandet. En domstol i Aalborg bestemte 19. april at Chung kan utleveres, og kvinnen besluttet forrige uke å ikke motsette seg utlevering.

20-åringen er konkurranserytter og kom i fjor høst til Danmark, der hun har en av hestene sine. Hun mistenkes blant annet for å ha tatt imot flere millioner dollar som moren hennes Choi skal ha fått i bestikkelser fra Samsung.

Choi anklages i Sør-Korea for å ha utnyttet sitt vennskap med presidenten til å presse store bedrifter for enorme pengesummer. Både hun og Park nekter for å ha gjort noe galt.

(©NTB)