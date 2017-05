Dagens Nyheter: Mistenkt terrorcelle i Sverige

Avisen skriver at minst to personer i hemmelighet er mistenkt for å være koblet til planleggingen av et terrorangrep. Säpo har derfor iverksatt spaning mot det som omtales som en mistenkt terrorcelle.

Beslutningen om spaningstiltak ble ifølge hva avisen erfarer tatt i midten av mai.

Operasjonen er foreløpig på et tidlig stadium, og mistankene må styrkes før en eventuell innledende etterforskning kan iverksettes og personer kan pågripes.

Begrunnelsen for spaningen beskrives i et dokument å være å forebygge og hindre terrorisme.

Som juridisk begrunnelse vises det til terrorloven, som kan gi fengsel på livstid.

Dagens Nyheter baserer saken på et hemmelig Säpo-dokument som avisen har fått tilgang til, og som beskriver spaningen mot en av personene. det er datert 19. mai i år.

Pressesjefen ved Säpo, Nina Odermalm Schei, avviser å kommentere saken ettersom man da risikerer å skade eget operativt arbeid.

