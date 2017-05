Ukraina-møte i Berlin

Utsendinger fra de fire landene samles i Berlin tirsdag som følge av «den vanskelige og forverrede» situasjonen i Øst-Ukraina, uttaler talsmann Martin Schäfer i det tyske utenriksdepartementet.

I Berlin møter representantene utsendinger fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i et forsøk på å gi ny giv i innføringen av en fredsavtale for Øst-Ukraina.

Ukrainske styrker har siden 2014 kjempet mot russiskvennlige separatister i Øst-Ukraina etter at Russland annekterte Krim-halvøya. Rundt 10.000 personer er drept siden da.

I 2015 inngikk partene den såkalte Minsk-avtalen – en våpenhvileavtale som ble forhandlet fram av Tyskland og Frankrike i Minsk i Hviterussland. Avtalen har blitt brutt mange ganger.

