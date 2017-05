Storbritannia lover å være pålitelig partner for Merkel 

– Vi kan forsikre Merkel om at vi ønsker et dypt og spesielt partnerskap for å bevare sikkerheten i hele Europa, sier Storbritannias innenriksminister Amber Rudd til BBC.

Forsikringen kommer etter at Merkel i helgen vakte internasjonal oppsikt med en uttalelse om forholdet til Storbritannia etter brexit og USA etter valget av president Donald Trump.

– Tida da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.

Ifølge henne må europeere ta sin skjebne «i egne hender».

– Dette kan selvfølgelig bare gjøres i all vennskapelighet med USA og Storbritannia. Men vi må kjempe vår egen kamp for framtiden, som europeere, for vår skjebne, sa hun.

Merkels pressetalsmann Steffen Seibert sier mandag at den tyske statsministeren fortsatt er en forkjemper for samarbeid mellom USA og Europa, og at Tyskland vil «fortsette å arbeide for å styrke dette forholdet».

Martin Schulz, partilederen i sosialdemokratiske SPD, sier at mer europeisk samarbeid må være Europas svar til Trump. Han tar til orde for fasthet mot den amerikanske presidenten.

– Han oppfører seg som en autokratisk hersker, sier Schulz til ARD.

(©NTB)