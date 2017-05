Nok en ung mann pågrepet etter Manchester-angrepet

Pågripelsen skjedde i Shoreham-by-sea i Sussex, like ved Brighton på kysten sør for London, opplyser Greater Manchester Police på Twitter. Mannen er mistenkt for brudd på de britiske antiterrorlovene, opplyser politiet.

14 menn sitter nå i varetekt i Storbritannia etter selvmordsangrepet som kostet 22 mennesker livet ved Manchester Arena sist mandag. Ytterligere to personer – en tenåringsgutt og en kvinne – ble pågrepet, men er løslatt.

I tillegg til pågripelsene i Storbritannia, er broren og faren til den antatte bombemannen pågrepet i Libya. Politiet tror terroraksjonen ble utført av 22 år gamle Salman Abedi, som er britisk, men har bakgrunn fra Libya.

Politiet i Tripoli sier at broren kjente til Salmans planer på forhånd, og at begge var medlemmer av IS.

Abedi kom tilbake til Storbritannia etter et besøk hos familien i Libya bare få dager før angrepet mot Ariana Grande-konserten i Manchester mandag kveld. Abedi fikk trolig trening av ekstremistgruppa IS i Syria, ifølge en amerikansk tjenestemann som TV-stasjonen CNN har snakket med.

En av dem som er pågrepet i Manchester, er ifølge britiske medier Abedis eldre bror Ismael.

Sto på mistenkt-liste

Manchester-bomberen Salman Abedi sto på en liste over 23.000 mistenkte jihadister i Storbritannia, men han var ikke blant de 3.000 som var under aktiv etterforskning og overvåking.

M15 har uttalt at tjenesten på grunn av knappe ressurser må prioritere å etterforske de som anses som de farligste.

Storbritannias innenriksminister Amber Rudd ville søndag ikke svare på hvorvidt sikkerhetstjenesten burde ha avslørt 22-åringens planer på forhånd.

Intern gransking

MI5 skal nå gjennomføre intern gransking for å finne ut om noe burde ha blitt gjort annerledes som kanskje kunne ha avverget angrepet, melder BBC.

Etterretningstjenesten har opplyst at varsellampene om 22-åringen ekstremistiske synspunkter blinket ved minst tre anledninger. MI5s vurderinger rundt ham forut for angrepet skal derfor gjennomgås. En talsperson for MI5 sier granskingen skal se nærmere på hvordan 22-åringen ble oversett av politiet.

MI5 skal også utarbeide en separat rapport som skal overrekkes regjeringen.

Samtidig har Manchester-politiet oppfordret publikum til å gi tips om 22-åringens bevegelser etter at han kom tilbake til Storbritannia fra utlandet 18. mai.

Mannens leilighet i Manchester er et av de siste stedene han var innom. Politiets teori er at han kan ha foretatt den siste klargjøringen av bomben der.

– Vi har god framgang i etterforskningen, heter det i en uttalelse fra Manchester-politiet.

Rundt 1.000 ansatte i politiet er satt av til å jobbe bare med denne saken.

Høyt trusselnivå

Ekstremistgruppen IS har påtatt seg ansvar for angrepet forrige mandag, som var rettet mot publikum som strømmet ut fra en konsert med den amerikanske artisten Ariana Grande. Flere av de drepte og sårede er barn.

Lørdag senket Storbritannia trusselnivået fra «kritisk» til det nest høyeste nivået «alvorlig». Statsminister Theresa May ber folk fortsatt være årvåkne.

(©NTB)