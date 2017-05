Fire trampet i hjel på overfylt stadion i Honduras

Politibetjent Luis Barahona var blant dem som hadde ansvaret for sikkerheten på Honduras' nasjonale stadion i hovedstaden Tegucigalpa søndag. Ifølge ham var det ble solgt langt flere billetter til sesongens siste kamp mellom Motagua og Honduras Progreso enn det var plasser på tribunene, som tar 35.000 tilskuere.

Da flere hundre fans presset seg inn gjennom portene i håp om å få plass på den allerede overfylte stadionen, fyrte politiet av vannkanoner og tåregass mot dem, og panikken brøt ut.

Ifølge Miguel Osorio, talsmann for sykehuset i Tegucigalpa ble de fire som er bekreftet omkommet tråkket ned i kaoset og trampet ihjel. To døde på stadion, to døde på sykehuset kort tid etter.

(©NTB)