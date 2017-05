Fastlåste fredsforhandlinger i Myanmar

En talsmann for regjeringen anklager opprørerne for ikke å ville gi regjeringen løfte om at de ikke vil forsøke å løsrive seg fra Myanmar.

Det er forhandlingsrunde nummer to siden Aung San Suu Kyis parti vant valget og demokratiforkjemperen overtok som landets reelle leder i 2006. Men hun har fortsatt ikke kontroll over militæret, som er dominert av mange tidligere juntamedlemmer.

Militæret frykter at landet vil bli «delt i småbiter» hvis opprørerne ikke går med på en garanti om at de ikke ønsker å løsrive seg, framholder regjeringens talsmann Zaw Htay.

Han mener det er umulig å komme videre til andre spørsmål som grunnlovsendringer, likhet og selvstyre såfremt ikke de etniske gruppene er villig til å signere en slik garanti.

Samtidig sier han at det er planlagt flere møter i et forsøk på å komme videre.

Ifølge statlige medier ble partene enige om 33 av 41 punkter under den fem dager lange forhandlingsrunden, som startet onsdag i forrige uke.

Kampene mellom regjeringssoldater og opprørsgrupper i ulike grenseområder er nå mer intense enn på flere år. De siste månedene har titusener av flyktninger tatt seg over grensen til Kina. Mange av de væpnede konfliktene har vart i flere tiår.

