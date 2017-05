Dyrepasser drept av tiger i dyrehage i England

Hendelsen fant sted da en tiger gikk inn i innhegningen der dyrepasseren jobbet, opplyser politiet.

– Dessverre døde den kvinnelige dyrepasseren på stedet, heter det fra britisk politi mandag kveld, ifølge BBC.

De besøkende ble bedt om å forlate dyrehagen da hendelsen skjedde. Parken, som ligger i Cambridgeshire nord for London, ble stengt. Politiet understreker at ingen dyr rømte og at gjestene ikke var i fare. Øyenvitner forteller at gjestene ble geleidet ut av parken på en rolig måte og at det ikke oppsto noen panikk.

Politiet betegner heller ikke dødsfallet som mistenkelig.

– En av våre kolleger ble drept i Hamerton Zoo Park i morges. Dette ser ut til å ha vært en merkelig ulykke, heter det i en uttalelse fra dyreparken.

– Alle våre tanker og medfølelse går til våre kollegers venner og familier i denne fryktelige tiden, heter det videre.

Hamerton Zoo forblir stengt tirsdag mens saken etterforskes videre. Dyreparken huser rundt 500 dyr, deriblant både bengaltigere og malaysiatigere.

