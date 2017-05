Corbyn lover mer politi og mindre innvandring

Ifølge meningsmålingene har Corbyn kappet kraftig inn på forspranget til May de siste ukene og ligger nå bare mellom 5 og 7 prosent bak, en drøy uke før valget 8. juni.

Hvorvidt mandagens utspørring av de to statsministerkandidatene endret dette, er fortsatt for tidlig å si. Corbyn måtte svare på vanskelige spørsmål fra salen da han var først ut.

Labour-lederen ble blant annet konfrontert med uttalelsen han kom med etter terrorangrepet i Manchester, da han hevdet at det er en sammenheng mellom Storbritannias krigføring i andre land og terrorisme på britisk jord.

– Vi trenger en utenrikspolitikk som ikke etterlater store områder av verden uten stabilt styresett, slik vi ser i Libya, sa han, og viste til at slike områder lett blir arnested for terror.

Mer politi og mindre innvandring

Corbyn lovet videre 10.000 flere politifolk i gatene for å bekjempe terror i Storbritannia, men unnlot å svare på om han vil være villig til å sende britiske soldater ut i verden for å kjempe mot ytterliggående grupper som IS.

– Det er et komplisert spørsmål, sa han, og understreket i stedet viktigheten av å gå løs på inntektskildene til terrorgrupper.

På spørsmål om hvor mange innvandrere han mener Storbritannia bør ta imot etter brexit, nektet han å svare, men sa at det blir færre under Labour, som ønsker «styrt migrasjon».

Han lovet også å gå løs på bedrifter som han anklager for å undergrave britiske arbeideres rettigheter ved å bringe inn billigere arbeidskraft fra andre land.

Ingen diktator

Etter at publikum i salen hadde fått sitt, overtok journalistveteranen Jeremy Paxman utspørringen av Corbyn. Han ville blant annet vite hvorfor Labour-lederen i flere saker er på kollisjonskurs med sitt eget parti, blant annet i spørsmålet om fornyelse av det britiske atomvåpenarsenalet og nasjonalisering av banker.

– Jeg er ingen diktator, smilte Corbyn, som viste til at partiprogrammet er vedtatt av Labours landsmøte.

Han forsvarte også tidligere uttalelser der han omtalte palestinske Hamas som «venner», ved å vise til at dialog er viktig.

– Jeg er ikke enig med dem, jeg støtter dem ikke, men før eller siden trengs en prosess der folk snakker med hverandre, sa han.

