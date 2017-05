Britisk politi ber om tips om blå koffert

Etterforskerne forsøker å kartlegge Salman Abedis bevegelser i Manchester før terrorangrepet 22. mai, blant annet av frykt for at flere bomber kan være i omløp og at medsammensvorne planlegger nye terroraksjoner.

Mandag offentliggjorde politiet bilder fra overvåkingskamera som viser Abedi trillende på en stor, blå koffert ved minst to anledninger i dagene før angrepet.

Bomben som kostet 22 mennesker livet i Manchester Arena, var ikke skjult i denne kofferten, men politiet ønsker likevel tips fra publikum for å kunne spore opp eventuelle medsammensvorne.

– Vi har ingen grunn til å tro at denne kofferten inneholder noe farlig, men ber likevel folk om å være forsiktige, sier etterforskningslederen Russ Jackson. Han ber også publikum om hjelp.

– Så noen Abedi med denne kofferten mellom 18. mai og 22. mai? Hvor så dere ham, spør han.

14 personer sitter nå i varetekt i forbindelse med terroraksjonen i Manchester, som den ytterliggående islamistgruppa IS har tatt på seg ansvaret for.

