Ødeleggelsene på Great Barrier Reef verre enn antatt

For andre år på rad er verdens største korallrev utenfor nordøstkysten av Australia rammet av en undersjøisk hetebølge.

De første meldingene viste at 22 prosent av korallrevene på grunt vann ble helt ødelagt i 2016, men mandag opplyste forskere at så mye som 29 prosent har dødd. Med den pågående hetebølgen ser det ille ut for revet, som dekker et område større enn Italia og strekker seg over 2.300 kilometer.

Fortsetter i år

– Vi er svært bekymret for hva dette medfører for Great Barrier Reef og hva det kommer til å bety for menneskene og næringene som er avhengige av revet, sier Russell Reichelt, formann for Great Barrier Reef Marine Park Authority.

– Vi venter at utviklingen vil fortsette i 2017, sier han.

Unormalt høye vanntemperaturer fører til såkalt korallbleking, en skadelig tilstand hvor korallene mister farge. I mange tilfeller ender blekingen med at korallene dør.

Blekingen av korallene på Great Barrier Reef har gått verst utover livet på grunt vann, men også på dypere vann er det funnet skader. Det foreligger imidlertid ikke tall på omfanget der.

Situasjonen er verst på revene ved turistmålet Port Douglas, der omkring 70 prosent av korallene nærmest overflaten er døde. Også korallene utenfor Cairns og Townsville er hardt rammet, mens områdene lenger sør foreløpig er intakte.

I tillegg til de høye temperaturene skades korallene av blant annet forurensning fra det australske landbruket.

Mange områder rammet

Korallene kan vokse tilbake igjen etter å ha mistet fargen, men det forutsetter at havtemperaturen faller lenge nok til at revene får hentet seg inn. Ifølge forskerne tar det normalt fem år for et rev å komme fullt tilbake etter å ha blitt rammet. Men prosessen kan også ta opptil ti år.

Unormalt varmt havvann rammet i fjor korallrev på Maldivene, Hawaii, i Karibia og mange andre tropiske områder, i tillegg til Great Barrier Reef. Hovedårsaken er etter alt å dømme menneskeskapt global oppvarming. I tillegg bidro værfenomenet El Niño til å løfte temperaturene i fjor.

Ved Great Barrier Reef steg temperaturene med opp til 4 grader i flere uker, noe som førte til skader på 90 prosent av revet. Dette var den verste naturskaden på revet i manns minne.

At Great Barrier Reef rammes av en ny hetebølge allerede året etter en periode med alvorlig bleking, har aldri tidligere skjedd.

Ødeleggelsene ventes å forverre seg i takt med de menneskeskapte utslippene av klimagasser. Forskere frykter at nærmere 90 prosent av verdens korallrev kan dø i løpet av de neste 30 årene.

