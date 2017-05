Merkel: - Europeerne må ta sin skjebne i egne hender

Uttalelsene faller etter et to dager langt møte i stormaktsklubben G7. Møtet var preget av konflikt mellom USAs president Donald Trump og USAs vestlige allierte.

- Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel i en tale på et arrangement i München søndag.

- Av den grunn kan jeg bare si: Vi europeere må ta vår skjebne i egne hender, sa Merkel, som føyde til:

- Dette kan selvfølgelig bare gjøres i all vennskapelighet med USA og Storbritannia. Men vi må kjempe vår egen kamp for framtiden, som europeere, for vår skjebne.

Lederne i G7-landene klarte å samles om uttalelser om handel, men når det gjaldt tiltak mot menneskeskapte klimaendringer, kom ikke USA til enighet med de øvrige seks nasjonene.

- Det er ekstremt problematisk, for ikke å si svært utilfredsstillende, sa den tyske statsministeren i etterkant.

(©NTB)