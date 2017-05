Kilder hevder Trump vil trekke seg fra Parisavtalen

Det amerikanske nettstedet, grunnlagt av folk som tidligere ledet Politico, viser til tre kilder med direkte kjennskap til saken.

Trump skal blant annet ha fortalt om sine planer for Parisavtalen til Scott Pruitt, den nye sjefen for USAs miljødirektorat EPA. Han er en sterk motstander av avtalen.

Når Trump skal ha snakket med Pruitt om klimaavtalen, er uklart. Så sent som lørdag sa forsvarsminister Jim Mattis at Trump har et helt åpent syn på saken.

– Ekstremt problematisk

Lørdag tvitret Trump at han i løpet av den kommende uken ville ta en avgjørelse om hvorvidt USA skal overholde Parisavtalen. Denne helgen ble de øvrige G7-landene enige om å gi ham mer tid til å finne ut av spørsmålet, selv om ikke alle var fornøyd med den løsningen.

– Det er ekstremt problematisk, for ikke å si svært utilfredsstillende, at G7-toppmøtet ikke kunne bli enige om formuleringer om klimaendringer, sa Tysklands statsminister Angela Merkel.

Nyhetsbyrået Reuters har bedt Det hvite hus kommentere Axios' artikkel, uten å få svar. En kilde med kjennskap til saken har opplyst at flere møter om saken er planlagt denne uken. Meningen er at toppledere fra flere energiselskaper og andre store selskaper skal delta på møtene.

Regjeringen i USA lovet opprinnelig å ta en avgjørelse om Parisavtalen før G7-møtet på Sicilia, men tidspunktet ble utsatt. Også flere møter om saken i Det hvite hus er blitt utsatt de siste månedene.

Hardt press

Meningene om avtalen er svært delte blant Trumps nærmeste medarbeidere. Mens Pruitt prøver å overtale ham til å trekke seg fra klimaavtalen, skal utenriksminister Rex Tillerson og Trumps svigersønn Jared Kushner ha motsatt oppfatning.

Før han ble president, kalte Trump klimaforskningen for «svindel» og «bullshit». Han lovet også å «kansellere» Parisavtalen hvis han ble valgt.

I løpet av de siste månedene har Trump-regjeringen fjernet en rekke amerikanske klimatiltak – men uttalelsene deres om Parisavtalen har vært sprikende.

På besøk i Europa de siste dagene er Trump blitt satt under et knallhardt klimapress. Hos pave Frans fikk presidenten overrakt en kopi av pavens uttalelse om klimaendringer og miljøproblemer, mens Frankrikes nye president Emmanuel Macron hadde en lengre samtale med Trump om klimaendringene i Brussel.

Også Merkel har forsikret at hun har gitt Trump «svært mange» argumenter for å bli værende i avtalen.

