Elvis' privatfly solgt på auksjon

Auksjonshuset GWS Auctions sto for salget i California, men flyet står på en flystripe i New Mexico og kan ikke flytte seg for egen motor. Det mangler faktisk motor, og cockpiten må restaureres.

Det er ikke kjent hvem som kjøpte det røde Lockheed Jetstar-flyet fra 1962. Ifølge auksjonshuset var det kongen av rock 'n' roll som selv designet interiøret som er utført med treverk i gulltoner og setetrekk og tepper i rød plysj. Elivs eide flyet sammen med faren Vernon Presley.

De siste 35 årene har flyet vært i privat eie og har stått på en flystripe i Roswell. En tidligere eier, Roy McKay, hevder på sin side at det ikke var Elvis, men ham selv, som sto for utformingen av interiøret på flyet. Han sier flyet var holdt i to gråtoner da han kjøpte det, og at det «så litt ut som en kiste». Luftfartsmyndighetene har ingen registrering av at det er gjort innvendige endringer på flyet.

16. august i år er det 40 år siden Elvis Presley døde, 42 år gammel.

