– Nord-Korea testet nytt luftvernvåpen

Meldingen om testen av det nye våpensystemet kommer fra det statlige nyhetsbyrået KCNA søndag, etter uker med rakettesting, tross omfattende internasjonale protester, melder Reuters.

– Kim Jong-un var vitne til testingen av et nytt luftvernvåpensystem organisert av Det nasjonale forvarsforskningsakademiet. Våpensystemet, hvis kapasitet er ettertrykkelig verifisert, bør masseproduseres og utplasseres i hele landet, slik at det fullstendig kan slå beina under fiendens ville drømmer om luftherredømme, skryt om at de er luftens herrer og har allmektige våpen, heter det i rapporten fra KCNA.

Nyhetsrapporten sier ikke nøyaktig hva slags våpen det er snakk om, men akademiet som omtales, er en svartelistet institusjon som antas å utvikle missiler og atomvåpen.

Kim hadde følge av sine militære rådgivere og tre menn som antas å ha ledende stillinger i landets missilprogram.

