Sykepleier mistenkt for 60 barnedrap

Kvinnen ble i 1984 dømt til 159 år i fengsel for å ha drept en 15 måneder gammel jente to år tidligere og for å ha satt en potensielt dødelig sprøyte på en fire uker gammel baby.

Nå må 66 år gamle Genene Jones svare for seg i en ny drapssak som gjelder en 11 måneder gammel gutt i 1981. I likhet med jenta som ble drept året etter, døde gutten etter å ha fått en sprøyte med en overdose av et legemiddel.

Opptil 60 drap

Jones jobbet på et sykehus i Texas da de to småbarna døde. Parallelt med at hun jobbet ved andre sykehus og klinikker i delstaten, har flere andre barn dødd av uforklarlige anfall og andre komplikasjoner. På en pressekonferanse fredag sa statsadvokat Nico LaHood at etterforskere tror Jones kan ha drept noen eller alle disse barna.

– Hun er mistenkt i titalls saker der småbarn har dødd, men hun er bare stilt til ansvar for én av dem, sier han. Til sammen kan det være snakk om så mange som 60 barnedrap.

Det er ikke kjent hvorfor Jones' påståtte handlinger, med så mange ofre, ikke er avdekket tidligere, men en tidligere statsadvokat sier store mengder medisinske journaler ved et sykehus i San Antonio ble ødelagt ved et uhell i 2013, noe som har gjort det vanskelig for etterforskerne å bevise mistankene mot Jones.

LaHood sier den nyeste tiltalen er basert på nye beviser som har kommet fram ved en gjennomgang av de gamle bevisene. Han sier også at flere av de andre dødsfallene granskes på nytt og at dette kan føre til nye siktelser eller tiltaler.

Skulle slippes fri

Jones har blitt nektet prøveløslatelse, men skulle etter planen slippes ut av fengsel i mars neste år, i tråd med et program for tidlig løslatelse. Hun skal ha reagert med sterke følelser da hun ble forelagt den nye siktelsen. LaHood sier at alt tyder på at sykepleieren regnet med å bli løslatt neste vår.

Texas hadde ikke dødsstraff i 1981, så Jones risikerer dermed ikke selv å bli offer for en giftsprøyte, men statsadvokaten sier «vi vil gjøre vårt beste for å sikre at Genene Jones trekker sitt siste åndedrag bak murene».

(©NTB)