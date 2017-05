Skarpe reaksjoner på Dutertes voldtektskommentar

Det som ser ut til å ha vært et forsøk på en morsomhet, kom da Duterte holdt en tale i en militærforlegning fredag. Duterte var ute for å styrke moralen etter at det er innført unntakstilstand i store deler av landet.

Duterte antydet at soldatene fikk tillatelse til å voldta opptil tre kvinner.

– Jeg går i fengsel for deg. Hvis du voldtar tre, så vil jeg si at jeg gjorde det, sa presidenten.

Blant dem som reagerer i sosiale medier på Dutertes tale, er Chelsea Clinton. – Ikke morsomt. Aldri, skrev datteren til tidligere president Bill Clinton og tidligere utenriksminister Hillary Clinton på Twitter.

– Duterte er en morderisk bølle uten respekt for menneskerettighetene. Det er viktig å påpeke det, og at voldtekt aldri er en spøk, skriver hun.

– Et kvalmende forsøk på humor, sier Phelim Kine i menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watchs Asia-avdeling. Både han og filippinske aktivister mener Duterte sender et helt galt signal til soldatene som er satt inn for å håndheve unntakstilstanden og stanse islamistiske opprørere i sør.

Under fjorårets valgkamp vekket Duterte skarpe reaksjoner da han sa at han hadde ønsket å voldta en «vakker» australsk misjonær som ble drept i et fengselsopprør i landet.

(©NTB)