Palestinske fanger i Israel har avsluttet sultestreik

Sultestreiken ble avsluttet lørdag morgen, opplyser en talsperson for det israelske fengselsvesenet. De palestinske fangenes forening bekrefter at protesten er over.

Årsaken skal være at Israel, Røde Kors og Den palestinske selvstyremyndigheten ble enige om at fangene skal få flere besøk av familiene sine. Avtalen innebærer ett ekstra besøk per måned.

Hundrevis av palestinske fanger har deltatt i sultestreiken i protest mot dårlige soningsforhold. Initiativet til protesten kom fra Fatah-lederen Marwan Barghouti, som selv soner fem livstidsdommer i Israel.

Barghouti er dømt for å ha beordret angrep mot israelske sivile. Selv fastholder han at han kun har vært en politisk leder.

Israel hevdet i begynnelsen av mai at 300 av fangene hadde avsluttet sultestreiken, noe som ble tilbakevist av palestinske myndigheter. På dette tidspunktet deltok over tusen fanger i protesten.

Det sitter for tiden 6.500 palestinere i israelsk fangenskap, 300 av dem mindreårige og 13 av dem representanter i palestinernes lovgivende forsamling.

(©NTB)