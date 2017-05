Merkel misfornøyd med mangel på klimaenighet i G7

USAs president Donald Trump har stått alene mot de seks andre medlemslandene i stormaktsklubben.

– Det er ekstremt problematisk, for ikke å si svært utilfredsstillende, at G7-toppmøtet ikke kunne bli enige om formuleringer om klimaendringer, sier Merkel.

– Det er ingen indikasjoner av noe slag på at USA fortsatt vil være med på Parisavtalen. I tråd med det har vi ikke unngått temaet, men gjort det meget klart at vi, de seks medlemslandene og EU, selvfølgelig står ved målene i avtalen, sier Merkel, som understreket viktigheten av å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.

Merkel nevnte også en diskusjonsrunde med afrikanske ledere om saken, som hun omtalte som en suksess. Uttørkingen av Tsjadsjøen er et eksempel på at kampen mot klimaendringer er av grunnleggende viktighet for dem, påpekte Merkel.

– Parisavtalen er et så viktig tema at ingen kompromisser kan inngås her, konkluderte hun.

