Dyster avskjed med Chris Cornell

– Chris var melodiøs som The Beatles, rocka som Sabbath og mante fram stemninger som Edgar Allan Poe, sa Tom Morello i sitt minneord. De to spilte sammen i Audioslave.

Chester Bennington fra Linkin Park fremførte Leonard Cohens klassiker «Hallelujah» for de fremmøtte sørgende, som inkludert kjente navn som Brad Pitt, Pharrell Williams, Christian Bale og en rekke av rockens fremste utøvere. Blant dem som mintes musikeren var Lars Ulrich og James Hetfield fra Metallica, Dave Navarro fra Jane's Addiction, Gavin Rossdale fra Bush og artist og komponist Joe Walsh.

«En generasjons stemme og en artist for alle tider», står det på gravstøtten.

52 år gamle Cornell ble erklært død 18. mai etter å ha blitt funnet livløs i et hotellrom i Detroit få timer etter en konsert med Soundgarden. Cornell kom fra Seattle og var en ledende figur i grunge-bevegelsen på 1990-tallet. Foruten Soundgarden, markerte han seg også som soloartist og som medlem i Audioslave og Temple of the Dog.

52-åringen etterlater seg kone og tre barn.

