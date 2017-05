Avis: Kushner foreslo hemmelig Russland-kanal

Den anerkjente avisen skriver fredag at Kushner foreslo en sikker og hemmelig kommunikasjonskanal mellom Trumps folk, Moskva og Russlands ambassadør til USA. Dermed har det kommet enda et nytt moment i den pågående skandalen om mulig russisk innblanding i amerikansk politikk og upassende kontakt mellom russerne og kretsen rundt Trump.

Kushners forslag gikk ut på å bruke Russlands diplomatiske fasiliteter i USA til kommunikasjonen, skriver Washington Post og siterer tjenestemenn med adgang til etterretningsrapporter.

Forslaget skal ha kommet på et møte 1. eller 2. desember i Trump Tower i New York. Ambassadør Sergej Kisljak deltok på møtet, som ble holdt halvannen måned før Trump ble tatt i ed som president. Den russiske ambassadøren skal ha blitt tatt på sengen av forslaget.

Også Michael Flynn, som senere ble utnevnt til nasjonal sikkerhetsrådgiver, deltok på møtet. Han måtte gå etter bare 25 dager, da det ble kjent at han hadde villedet visepresident Mike Pence om sitt forhold til russerne.

Torsdag var Washington Post det første mediet som meldte at det føderale politiet FBI har fattet interesse for Kushners møtevirksomhet i forbindelse med at de etterforsker påstander om russisk innblanding i presidentvalget i fjor. Kushners advokater sier han er villig til å samarbeide med FBIs etterforskere.

Jared Kushner er gift med Trumps datter Ivanka, og han har fått en høyt betrodd stilling i Det hvite hus etter at svigerfaren ble president.

(©NTB)