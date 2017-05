Trump i klinsj med G7-toppene

USA vurderer å trekke landet ut av Parisavtalen. President Donald Trump lovet dette i valgkampen, men har så langt ikke gjort valgløftet til virkelighet. Trump har sagt at han vil høre hva USAs partnerland har å si før han tar en beslutning.

Italias statsminister Paolo Gentiloni sa at USA ikke hadde nærmet seg de andre G7-landene i klimaspørsmålet i løpet av diskusjonene fredag.

Trumps økonomiske rådgiver Gary Cohn sa imidlertid samme kveld at presidentens synspunkt på klimaendringene er «i utvikling», og at Trump var kommet til Europa «for å lære».

Europeiske toppledere har brukt ukas møter med Trump til å snakke varmt om Parisavtalen, som har som mål å bremse den globale oppvarmingen ved å begrense utslippene av klimagassen CO2. Presidentens stab har signalisert at han vil ta en beslutning om avtalen når han vender tilbake fra sin rundreise.

Frankrikes president Emmanuel Macron snakket lenge med Trump om Parisavtalen under et møte i Brussel torsdag. Klima var også tema da Trump besøkte Vatikanet, i tillegg til å stå sentralt under G7-møtet.

Migrasjon

Spørsmålet om klimatiltak føyer seg inn i rekken av krevende drøftinger på G7-møtet. USA og de andre seks landene har fredag også hatt vanskelige møter om handel og migrasjon.

Det er knyttet spenning til hva slags slutterklæring G7-møtet på Sicilia vil ende opp med, gitt at USA er uenige med de øvrige medlemmene av gruppa – Canada, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Japan – i flere saker.

I et resolusjonsutkast som nyhetsbyrået DPA har fått tilgang til, understrekes nasjonenes rett til å stenge grensene.

– Samtidig som vi fastholder menneskerettighetene til alle migranter og flyktninger, stadfester vi på nytt statenes suverene rett til å kontrollere sine egne grenser og sette klare grenser for innvandringsnivået, som nøkkelelementer i deres nasjonale sikkerhet og økonomiske velferd, står det i utkastet.

Formuleringene stemmer godt overens med den restriktive holdningen til innvandring britiske og amerikanske myndigheter går inn for.

Terrorinnhold

En erklæring om å skjerpe kampen mot ekstremisme på nett var et annet av resultatene av fredagens møter.

– G7 ber nettleverandører og sosiale medier om å øke sin innsats mot terrorinnhold kraftig, heter det i erklæringen, som kommer samme uke som et terrorangrep mot en konsert i Manchester kostet 22 mennesker livet. Topplederne ber selskapene utvikle og ta i bruk ny teknologi for å oppdage voldsoppfordringer automatisk.

Storbritannias statsminister Theresa May, som forlot G7-møtet tidlig, takket de øvrige statslederne for støtten.

– Kampen flytter seg fra slagmarken til internett, sa hun.

(©NTB)