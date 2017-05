SOHR: 35 sivile drept i USA-ledet angrep i Syria

Angrepet skjedde i den oljerike regionen Deir al-Zor og var rettet mot byen Mayadeen, som kontrolleres av ekstremistgruppen IS, ifølge britiskbaserte Syrian Observatory for Human Rights.

– Blant de døde er minst 26 slektninger av IS-krigere, mange av dem kvinner og barn. Det er både syrere og marokkanere i denne gruppen. De andre ni er sivile syrere, inkludert fem barn, opplyser SOHR-leder Rami Abdulrahman. Ifølge gruppen er de sivile tapene etter to dager med koalisjonsangrep mot Mayadeen nå oppe i 50. Onsdag ble 15 personer drept.

Denne uken kom observatørgruppen med de høyeste månedlige sivile tapstallene siden den amerikanskledede koalisjonen startet sine bombetokt over Syria i september 2014. Alliansen gir flystøtte til to parallelle offensiver mot IS' viktigste gjenværende byer, syriske Raqqa og irakiske Mosul.

Over 320.000 mennesker er drept og millioner drevet på flukt i løpet av den seks år lange væpnede konflikten i Syria.

