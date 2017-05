SOHR: – USAs koalisjon i Syria drepte over hundre slektninger av IS-medlemmer

IS-krigernes familiemedlemmer ble angivelig drept i flyangrep mot Mayadeen torsdag og natt til fredag. I det siste angrepet skal minst 80 mennesker, blant dem 33 barn, ha mistet livet.

– Dette var familier som søkte tilflukt i en kommunal bygning, sier Rami Abdulrahman, som leder eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Gruppa kjenner ikke til noe annet angrep i den syriske borgerkrigen hvor flere slektninger av IS-medlemmer er blitt drept.

– En stor massakre

35 sivile ble drept av den USA-ledede koalisjonen i Mayadeen i den østlige delen av landet torsdag, ifølge SOHR.

Også dette luftangrepet skal hovedsakelig ha rammet slektninger av IS-krigere. Mange av de døde var barn og kvinner, hevder Abdulrahman.

Blant dem som ble drept i angrepene de siste dagene, er det både syrere og marokkanere. Ytterliggående islamister fra en lang rekke land har reist til Syria for å kjempe sammen med IS i løpet av de siste årene.

– Dette er en stor massakre utført mot familiene til IS' krigere, sier Abdulrahman til nyhetsbyrået DPA.

I løpet av én måned er minst 255 sivile drept i USA-ledede luftangrep i Syria, ifølge SOHR. Gruppa får informasjon om krigføringen i Syria fra et nettverk av kilder i det krigsherjede landet.

Sivile drept i Mosul

Også i Irak har kampen mot den ytterliggående islamistgruppa IS gått hardt utover sivilbefolkningen.

I storbyen Mosul ble over hundre sivile drept i et amerikansk luftangrep i mars. Minst 105 mennesker mistet livet, bekreftet USAs forsvarsdepartement torsdag. Andre kilder mener tallet i virkeligheten er mye høyere.

Det amerikanske angrepet førte til at eksplosiver utplassert av IS gikk i lufta, ifølge amerikanske myndigheter. Dette skal ha vært årsaken til det høye antallet drepte sivile.

FN-kritikk

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein, sa fredag at det må gjøres mer for å beskytte sivile under bombeangrepene mot IS i Syria. Oppfordringen ble rettet til alle land som har luftstyrker i landet.

– De samme sivile som lider under tilfeldige artilleriangrep og henrettelser som IS står bak, er også ofre for luftangrepene som øker i omfang, sa Hussein.

En lang rekke vestlige og arabiske land deltar i den USA-ledede koalisjonen i Syria og Irak. Norge er med i koalisjonen, men bidrar ikke med kampfly. Også Russland og det syriske regimet har luftstyrker i Syria.

IS har de siste årene hevdet å stå bak flere av terrorangrepene som har rammet europeiske land. Gjerningsmannen bak terrorangrepet i Manchester ble trolig trent av IS i Syria, ifølge en amerikansk kilde som TV-stasjonen CNN har snakket med.

I en uttalelse på det IS-tilknyttede nettstedet Amaq denne uken het det at bombeaksjonen i Manchester var hevn for angrep mot muslimske land.

(©NTB)