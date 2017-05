Russland etterforsker Tsjetsjenias behandling av homofile

Tsjetsjenske myndigheter hevder det ikke finnes homoseksuelle i den russiske republikken, og en talsperson for president Ramzan Kadyrov har tidligere sagt at man ikke kan «arrestere eller undertrykke mennesker som ikke eksisterer».

Nå melder The Guardian at russiske tjenestemenn aktivt etterforsker påstandene.

I mars skrev den russiske avisa Novaja Gazeta at flere hundre i LHBT-samfunnet, som inkluderer lesbiske, homofile, biseksuelle og transkjønnede, er blitt pågrepet og torturert. Spesielt homofile menn skal ha vært utsatt.

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland sendte tidligere i mai et brev til Russlands høykommissær for menneskerettigheter Tatjana Moskalkova. Han har bedt henne om å etterforske de påståtte menneskerettighetsbruddene mot LHBTI-personer i Tsjetsjenia.

Minst to drept

Tsjetsjenia er et konservativt samfunn der homoseksualitet er ansett som tabu, og homoseksuelle står i fare for å bli drept av slektninger.

Ifølge avisen oppfordrer lokale myndigheter familiene til de som er pågrepet, til å drepe dem, for å redde familiens ære. Minst to skal så langt være drept av egne slektninger, og en tredje døde etter å ha blitt torturert.

Fredag publiserte menneskerettighetsgruppa Human Rights Watch en ny rapport. Den slår fast at et titall homofile og biseksuelle menn har blitt banket opp av tsjetsjensk politi.

- Kreml har ansvaret

- Menn som er utsatt for denne homofile utrenskningen, har vært gjennom en grusom prøvelse i Tsjetsjenia, sier Graeme Reid, sjef for LHBT-programmet i Human Rights Watch.

- Kreml har ansvaret for å straffeforfølge de ansvarlige for volden. Og de har ansvaret for alle mennesker i Russland, uavhengig av deres seksuelle orientering, sier Reid.

Den 42 sider lange rapporten er basert på intervjuer med ofre i Tsjetsjenia, ifølge organisasjonen.

(©NTB)